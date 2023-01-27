Матвиенко не будет? Де Дзерби не ждет новых трансферов

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби надеется, что хавбек Мойсес Кайседо не перейдет в «Челси» или «Арсенал», но и новичков тренер сейчас не ждет.

«Я надеюсь, что Кайседо останется до конца сезона, это лучший вариант для всех. Я понимаю, что большие клубы хотят наших игроков – Кайседо, Макаллистера, Митому и других. Надеюсь, никто не уйдет. Если кто-то все же нас покинет, то тогда жду новичков».

«Если состав останется таким же, то я буду доволен. Я ничего не жду, никаких новостей о новичках нет», — сказал Де Дзерби.

Известно, что клуб АПЛ ведет переговоры о переходе защитника Николая Матвиенко, но «Шахтер» уже дважды отказал «Брайтону».