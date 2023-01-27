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  4. Матвиенко не будет? Де Дзерби не ждет новых трансферов
Англия
27 января 2023, 18:10 | Обновлено 27 января 2023, 18:46
574
3

Матвиенко не будет? Де Дзерби не ждет новых трансферов

Клубы пока договориться не могут

27 января 2023, 18:10 | Обновлено 27 января 2023, 18:46
574
3
Матвиенко не будет? Де Дзерби не ждет новых трансферов
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби надеется, что хавбек Мойсес Кайседо не перейдет в «Челси» или «Арсенал», но и новичков тренер сейчас не ждет.

«Я надеюсь, что Кайседо останется до конца сезона, это лучший вариант для всех. Я понимаю, что большие клубы хотят наших игроков – Кайседо, Макаллистера, Митому и других. Надеюсь, никто не уйдет. Если кто-то все же нас покинет, то тогда жду новичков».

«Если состав останется таким же, то я буду доволен. Я ничего не жду, никаких новостей о новичках нет», — сказал Де Дзерби.

Известно, что клуб АПЛ ведет переговоры о переходе защитника Николая Матвиенко, но «Шахтер» уже дважды отказал «Брайтону».

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Брайтон Роберто Де Дзерби Николай Матвиенко Шахтер Донецк
Источник BBC
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Burevestnik
якщо Матвієнко залишиться, 
то навіщо тоді зенітівський рак-кицький з зайвими 7-10 кг на поясі?
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МаксиМ ЮркиВ
https://sport.ua/news/612000-matvienko-soglasoval-lichniy-kontrakt-s-klubom
-apl-za-nego-dayut-20-mln
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0
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