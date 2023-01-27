ОФИЦИАЛЬНО. Назар Волошин продлил контракт с Динамо

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что полузащитник Назар Волошин продлил контракт с клубом. Договор рассчитан до середины 2027 года.

В первой части нынешнего сезона 19-летний игрок выступал за «Кривбасс» на правах аренды, но тренер киевлян Мирча Луческу решил вернуть Волошина в состав. Футболист работает с командой на сборе.

В нынешнем сезоне Назар провел 13 матчей и забил 4 гола.