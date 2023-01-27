Украина. Премьер лига27 января 2023, 16:48 | Обновлено 27 января 2023, 16:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Назар Волошин продлил контракт с Динамо
Игрок только вернулся из аренды
27 января 2023, 16:48 | Обновлено 27 января 2023, 16:51
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что полузащитник Назар Волошин продлил контракт с клубом. Договор рассчитан до середины 2027 года.
В первой части нынешнего сезона 19-летний игрок выступал за «Кривбасс» на правах аренды, но тренер киевлян Мирча Луческу решил вернуть Волошина в состав. Футболист работает с командой на сборе.
В нынешнем сезоне Назар провел 13 матчей и забил 4 гола.
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