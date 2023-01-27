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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 16:48 | Обновлено 27 января 2023, 16:51
632
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назар Волошин продлил контракт с Динамо

Игрок только вернулся из аренды

27 января 2023, 16:48 | Обновлено 27 января 2023, 16:51
632
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назар Волошин продлил контракт с Динамо
ФК Динамо. Назар Волошин

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что полузащитник Назар Волошин продлил контракт с клубом. Договор рассчитан до середины 2027 года.

В первой части нынешнего сезона 19-летний игрок выступал за «Кривбасс» на правах аренды, но тренер киевлян Мирча Луческу решил вернуть Волошина в состав. Футболист работает с командой на сборе.

В нынешнем сезоне Назар провел 13 матчей и забил 4 гола.

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Источник ФК Динамо Киев
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