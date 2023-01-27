С Матвиенко в команде. Состав Шахтера на контрольный матч

В 16:30 «Шахтер» проведет второй матч на сборе в Турции, соперником будет словенский «Копер». Отметим в составе команды Игора Йовичевича Николая Матвиенко.

Известно, что клуб ведет переговоры о возможной продаже Матвиенко в «Брайтон».

Шахтер: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Топалов, Петряк, Траоре