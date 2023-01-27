Украина. Премьер лига27 января 2023, 15:45 |
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С Матвиенко в команде. Состав Шахтера на контрольный матч
Команда проведет второй спарринг на сборе
27 января 2023, 15:45 |
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В 16:30 «Шахтер» проведет второй матч на сборе в Турции, соперником будет словенский «Копер». Отметим в составе команды Игора Йовичевича Николая Матвиенко.
Известно, что клуб ведет переговоры о возможной продаже Матвиенко в «Брайтон».
Шахтер: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Топалов, Петряк, Траоре
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