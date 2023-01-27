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Англия
27 января 2023, 13:27 | Обновлено 27 января 2023, 14:02
621
0

Арсенал предложил 60 миллионов за хавбека Брайтона

Мойзес Кайседо может продолжить карьеру в команде Александра Зинченко

27 января 2023, 13:27 | Обновлено 27 января 2023, 14:02
621
0
Арсенал предложил 60 миллионов за хавбека Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

«Арсенал» сделал официальное предложение в размере 60 миллионов фунтов по поводу трансфера полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ответ «Брайтона» пока что не известен. Ранее клуб отклонил предложение «Челси» в размере 62 миллионов евро за Кайседо.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего эквадорского хавбека 1 гол и 1 ассист в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах.

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Фабрицио Романо Мойсес Кайседо Арсенал Лондон Брайтон трансферы трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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