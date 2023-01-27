Арсенал предложил 60 миллионов за хавбека Брайтона

«Арсенал» сделал официальное предложение в размере 60 миллионов фунтов по поводу трансфера полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ответ «Брайтона» пока что не известен. Ранее клуб отклонил предложение «Челси» в размере 62 миллионов евро за Кайседо.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего эквадорского хавбека 1 гол и 1 ассист в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах.