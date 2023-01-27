Англия27 января 2023, 11:31 |
586
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Клуб Де Дзерби нацелился на хавбека Ливерпуля
Алекс Окслейд-Чемберлен может перейти в «Брайтон»
27 января 2023, 11:31 |
586
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«Брайтон» сделал своей трансферной целью полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена. Контракт 29-летнего хавбека с «Ливерпулем» истекает в конце текущего сезона, но клуб Роберто Де Дзерби может попытаться подписать игрока уже в январе.
В последнее время Окслейд-Чемберлен потерял место в основе «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 10 матчах во всех турнирах.
Также «Брайтон» сейчас работает над трансфером защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.
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