Клуб Де Дзерби нацелился на хавбека Ливерпуля

«Брайтон» сделал своей трансферной целью полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена. Контракт 29-летнего хавбека с «Ливерпулем» истекает в конце текущего сезона, но клуб Роберто Де Дзерби может попытаться подписать игрока уже в январе.

В последнее время Окслейд-Чемберлен потерял место в основе «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 10 матчах во всех турнирах.

Также «Брайтон» сейчас работает над трансфером защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.