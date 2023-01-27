Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Украинец может вернуться в «Овьедо»
Украинский голкипер мадридского «Реал» Андрей Лунин близок к уходу из команды.
Испанского журналист Начо Гонсалес сообщил, что Андрей может покинуть королевский клуб уже в январе. По его информации, Лунин близок к возвращению в «Овьедо», за который он играл в 2020 году.
Также источник назвал некоторые детали сделки: «Реал» на протяжении всего периода аренды будет выплачивать украинцу 90% его зарплаты, а летом предоставит ему статус свободного агента, несмотря на то, что контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2024 года. Сообщается, что ключевую роль в решении Лунина сыграла его жена Анастасия, так как она любит Овьедо.
Лунин выступал в Сегунде за «Овьедо» в 2020 году. Тогда за клуб украинец провел 20 матчей.
Ранее сообщалось, что Лунин покинет «Реал» летом, если Анчелотти останется.
💣 Andriy Lunin apunto de cerrar su fichaje por el Real Oviedo— Nacho González 🗞️ (@naachoogl) January 26, 2023
📰 Cedido hasta final de temporada, en junio el Madrid lo dejará salir gratis debido a la insistencia del ucraniano
❗ La mujer del guardameta ha sido clave, le encanta Oviedo y ha presionado en todo instante #DCA pic.twitter.com/qXFNi3CTNv
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