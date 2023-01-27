Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера

Украинский голкипер мадридского «Реал» Андрей Лунин близок к уходу из команды.

Испанского журналист Начо Гонсалес сообщил, что Андрей может покинуть королевский клуб уже в январе. По его информации, Лунин близок к возвращению в «Овьедо», за который он играл в 2020 году.

Также источник назвал некоторые детали сделки: «Реал» на протяжении всего периода аренды будет выплачивать украинцу 90% его зарплаты, а летом предоставит ему статус свободного агента, несмотря на то, что контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2024 года. Сообщается, что ключевую роль в решении Лунина сыграла его жена Анастасия, так как она любит Овьедо.



Лунин выступал в Сегунде за «Овьедо» в 2020 году. Тогда за клуб украинец провел 20 матчей.

Ранее сообщалось, что Лунин покинет «Реал» летом, если Анчелотти останется.