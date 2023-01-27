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  4. Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Испания
27 января 2023, 09:35 |
5472
3

Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера

Украинец может вернуться в «Овьедо»

27 января 2023, 09:35 |
5472
3
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реал» Андрей Лунин близок к уходу из команды.

Испанского журналист Начо Гонсалес сообщил, что Андрей может покинуть королевский клуб уже в январе. По его информации, Лунин близок к возвращению в «Овьедо», за который он играл в 2020 году.

Также источник назвал некоторые детали сделки: «Реал» на протяжении всего периода аренды будет выплачивать украинцу 90% его зарплаты, а летом предоставит ему статус свободного агента, несмотря на то, что контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2024 года. Сообщается, что ключевую роль в решении Лунина сыграла его жена Анастасия, так как она любит Овьедо.

Лунин выступал в Сегунде за «Овьедо» в 2020 году. Тогда за клуб украинец провел 20 матчей.

Ранее сообщалось, что Лунин покинет «Реал» летом, если Анчелотти останется.

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Источник Twitter
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Комментарии 3
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Милан Милан
А как же Бавария???
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+3
Gargantua
бредятина какая то
Ответить
-1
ass36
Где-то в Сегунде или Чемпионшипе будет доигрывать, реально с такой репутацией без игровой практике, какой нормальный клуб тебя возьмёт.
Ответить
-1
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