Италия26 января 2023, 23:05 | Обновлено 26 января 2023, 23:30
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ВИДЕО. Игроки и тренеры Ромы поздравили Моуриньо с 60-летием
Под исполнение песен команда вручила имениннику праздничный торт
26 января 2023, 23:05 | Обновлено 26 января 2023, 23:30
288
0
Игроки и тренеры римского клуба «Рома» поздравили португальского наставника Жозе Моуриньо с 60-летием.
Под исполнение песен команда вручила имениннику праздничный торт.
Жозе Моуриньо родился 26 января 1963 года в Сетубале. Он также работал в таких известных клубах как Порту, Барселона, Бенфика, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Рома.
🎂 𝗝𝗠 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/mFlTIHLec8— AS Roma (@OfficialASRoma) January 26, 2023
Фотогалерея: Жозе Моуриньо – 60 лет
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