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  4. ВИДЕО. Игроки и тренеры Ромы поздравили Моуриньо с 60-летием
Италия
26 января 2023, 23:05 | Обновлено 26 января 2023, 23:30
288
0

ВИДЕО. Игроки и тренеры Ромы поздравили Моуриньо с 60-летием

Под исполнение песен команда вручила имениннику праздничный торт

26 января 2023, 23:05 | Обновлено 26 января 2023, 23:30
288
0
ВИДЕО. Игроки и тренеры Ромы поздравили Моуриньо с 60-летием
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки и тренеры римского клуба «Рома» поздравили португальского наставника Жозе Моуриньо с 60-летием.

Под исполнение песен команда вручила имениннику праздничный торт.

Жозе Моуриньо родился 26 января 1963 года в Сетубале. Он также работал в таких известных клубах как Порту, Барселона, Бенфика, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Рома.

Фотогалерея: Жозе Моуриньо 60 лет

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Рома Рим Жозе Моуриньо день рождения
Источник ФК Рома
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