ВИДЕО. Игроки и тренеры Ромы поздравили Моуриньо с 60-летием

Игроки и тренеры римского клуба «Рома» поздравили португальского наставника Жозе Моуриньо с 60-летием.

Под исполнение песен команда вручила имениннику праздничный торт.

Жозе Моуриньо родился 26 января 1963 года в Сетубале. Он также работал в таких известных клубах как Порту, Барселона, Бенфика, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Рома.

Фотогалерея: Жозе Моуриньо – 60 лет