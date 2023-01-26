Поедет к Ярмоленко и Реброву? Два клуба из ОАЭ интересуются игроком Колоса
Сергей Чоботенко попал в сферу интересов команд из Азии
Украинский 26-летний центральный защитник футбольного клуба «Колос» Сергей Чоботенко интересен двум клубам из чемпионата ОАЭ по футболу.
Сообщается, что эти клубы находятся в разных частях турнирной таблицы, однако название команд не оглашается.
Интересно, что сам Чоботенко не намерен пока что покидать Украину, но все может измениться после завершения его контракта с «Колосом» – соглашение действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне УПЛ Сергей провел 12 матчей, в которых отметился 2 голами.
Отметим, что в чемпионате ОАЭ играет украинский вингер Андрей Ярмоленко. Он выступает за «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва.
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