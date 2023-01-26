Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поедет к Ярмоленко и Реброву? Два клуба из ОАЭ интересуются игроком Колоса
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 20:45 |
1073
0

Поедет к Ярмоленко и Реброву? Два клуба из ОАЭ интересуются игроком Колоса

Сергей Чоботенко попал в сферу интересов команд из Азии

26 января 2023, 20:45 |
1073
0
Поедет к Ярмоленко и Реброву? Два клуба из ОАЭ интересуются игроком Колоса
Instagram. Сергей Чоботенко

Украинский 26-летний центральный защитник футбольного клуба «Колос» Сергей Чоботенко интересен двум клубам из чемпионата ОАЭ по футболу.

Сообщается, что эти клубы находятся в разных частях турнирной таблицы, однако название команд не оглашается.

Интересно, что сам Чоботенко не намерен пока что покидать Украину, но все может измениться после завершения его контракта с «Колосом» – соглашение действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне УПЛ Сергей провел 12 матчей, в которых отметился 2 голами.

Отметим, что в чемпионате ОАЭ играет украинский вингер Андрей Ярмоленко. Он выступает за «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Львова продолжит карьеру в черкасском клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский опорный полузащитник вернулся в Рух
Легионер Ворсклы Тотре перешел в аренду в Шкендию
Сергей Чоботенко чемпионат ОАЭ по футболу Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн
Источник FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Волейбол | 26 января 2023, 15:13 6
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было

Конфликт удалось уладить, Тимофей Полуян уже нашел новый клуб в Турции

Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Футбол | 26 января 2023, 10:59 8
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства

Валерий Василенко несдержанно хвалит украинского игрока «канониров»

Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
Война | 26.01.2023, 13:23
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Олимпийские игры | 25.01.2023, 22:29
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Футбол | 26.01.2023, 19:23
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании
Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании
24.01.2023, 18:29 16
Футбол
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
25.01.2023, 18:06 11
Война
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
26.01.2023, 06:45 10
Теннис
Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной
Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной
25.01.2023, 06:10
Футбол
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
25.01.2023, 12:59 19
Биатлон
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
25.01.2023, 05:34 4
Футбол
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
25.01.2023, 07:55 10
Бокс
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
26.01.2023, 13:11 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности