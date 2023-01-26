Эвертон хочет экстренно подписать Арнаутовича
«Ириски» ищут усиление для борьбы за выживание в АПЛ
Австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Футболистом интересуется «Эвертон», который экстренно ищет усиление для борьбы за выживание в АПЛ. Напомним, трансферное окно в Европе закрывается 31 января.
«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, рискуя вылететь в Чемпионшип.
В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.
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