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Англия
26 января 2023, 18:06 | Обновлено 26 января 2023, 18:16
1086
0

Эвертон хочет экстренно подписать Арнаутовича

«Ириски» ищут усиление для борьбы за выживание в АПЛ

26 января 2023, 18:06 | Обновлено 26 января 2023, 18:16
1086
0
Эвертон хочет экстренно подписать Арнаутовича
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Футболистом интересуется «Эвертон», который экстренно ищет усиление для борьбы за выживание в АПЛ. Напомним, трансферное окно в Европе закрывается 31 января.

«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, рискуя вылететь в Чемпионшип.

В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.

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Источник The Telegraph
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