Эвертон хочет экстренно подписать Арнаутовича

Австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Футболистом интересуется «Эвертон», который экстренно ищет усиление для борьбы за выживание в АПЛ. Напомним, трансферное окно в Европе закрывается 31 января.

«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, рискуя вылететь в Чемпионшип.

В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.