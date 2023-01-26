Англия26 января 2023, 17:43 |
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ВИДЕО. Жалеет ли Гвардиола о трансфере Зинченко?
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26 января 2023, 17:43 |
631
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал» во время летнего трансферного окна.
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