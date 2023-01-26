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  4. ВИДЕО. Жалеет ли Гвардиола о трансфере Зинченко?
Англия
26 января 2023, 17:43 |
631
0

ВИДЕО. Жалеет ли Гвардиола о трансфере Зинченко?

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

26 января 2023, 17:43 |
631
0
ВИДЕО. Жалеет ли Гвардиола о трансфере Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал» во время летнего трансферного окна.

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Источник Sport.ua
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