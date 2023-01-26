ВИДЕО. Гвардиола похвалил Артету перед матчем Манчестер Сити – Арсенал

Кубок Англии по футболу хорош тем, что фавориты турнира могут встретиться уже на ранних стадиях.

Так случилось и в этот раз, когда Манчестер Сити и Арсенал сыграют уже в 1/16 финала. Этот матч состоится в пятницу, 27 января.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы.