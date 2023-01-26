Англия26 января 2023, 17:25 | Обновлено 26 января 2023, 17:31
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ВИДЕО. Гвардиола похвалил Артету перед матчем Манчестер Сити – Арсенал
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
26 января 2023, 17:25 | Обновлено 26 января 2023, 17:31
473
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Кубок Англии по футболу хорош тем, что фавориты турнира могут встретиться уже на ранних стадиях.
Так случилось и в этот раз, когда Манчестер Сити и Арсенал сыграют уже в 1/16 финала. Этот матч состоится в пятницу, 27 января.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы.
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