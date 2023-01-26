Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола похвалил Артету перед матчем Манчестер Сити – Арсенал
Англия
26 января 2023, 17:25 | Обновлено 26 января 2023, 17:31
473
0

ВИДЕО. Гвардиола похвалил Артету перед матчем Манчестер Сити – Арсенал

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

26 января 2023, 17:25 | Обновлено 26 января 2023, 17:31
473
0
ВИДЕО. Гвардиола похвалил Артету перед матчем Манчестер Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Кубок Англии по футболу хорош тем, что фавориты турнира могут встретиться уже на ранних стадиях.

Так случилось и в этот раз, когда Манчестер Сити и Арсенал сыграют уже в 1/16 финала. Этот матч состоится в пятницу, 27 января.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы.

По теме:
Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Жалеет ли Гвардиола о трансфере Зинченко?
видео Пеп Гвардиола Микель Артета Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок
Футбол | 25 января 2023, 18:45 3
Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок
Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок

Матч пройдет в столице Греции

Де Дзерби номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в январе
Футбол | 26 января 2023, 16:25 0
Де Дзерби номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в январе
Де Дзерби номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в январе

Бывший главный тренер «Шахтера» провел хороший месяц в сильнейшей лиге Европы

Украина может бойкотировать Олимпийские Игры из-за допуска россии
Олимпийские игры | 26.01.2023, 13:48
Украина может бойкотировать Олимпийские Игры из-за допуска россии
Украина может бойкотировать Олимпийские Игры из-за допуска россии
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Олимпийские игры | 25.01.2023, 22:29
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Футбол | 25.01.2023, 18:54
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
25.01.2023, 13:45
Теннис
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
24.01.2023, 17:53 43
Футбол
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
25.01.2023, 13:05 8
Футбол
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
25.01.2023, 12:59 19
Биатлон
Бой против американца. Джошуа подписал контракт на поединок
Бой против американца. Джошуа подписал контракт на поединок
24.01.2023, 19:45 2
Бокс
Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной
Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной
25.01.2023, 06:10
Футбол
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
24.01.2023, 18:45 4
Футбол
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
26.01.2023, 06:45 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности