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Англия
26 января 2023, 17:06 | Обновлено 26 января 2023, 17:12
277
0

ВИДЕО. Микель Артета про Гвардиолу и чемпионскую гонку

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

26 января 2023, 17:06 | Обновлено 26 января 2023, 17:12
277
0
ВИДЕО. Микель Артета про Гвардиолу и чемпионскую гонку
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Кубок Англии по футболу хорош тем, что фавориты турнира могут встретиться уже на ранних стадиях.

Так случилось и в этот раз, когда Манчестер Сити и Арсенал сыграют уже в 1/16 финала. Этот матч состоится в пятницу, 27 января.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Микеля Артеты.

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Источник Sport.ua
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