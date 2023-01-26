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  4. Кристиан РОМЕРО: «Я бы связал Месси и оставил на базе до следующего ЧМ»
Аргентина
26 января 2023, 16:40 |
532
0

Кристиан РОМЕРО: «Я бы связал Месси и оставил на базе до следующего ЧМ»

Защитник сборной Аргентины – о будущем Лионеля Месси

26 января 2023, 16:40 |
532
0
Кристиан РОМЕРО: «Я бы связал Месси и оставил на базе до следующего ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился своим мнением по поводу будущего Лионеля Месси в сборной Аргентины:

«Лео – лучший игрок, и это будет личное решение. Если вы спросите меня, то я бы хотел, чтобы я продолжал карьеру, чтобы он поехал на следующий чемпионат мира, чтобы он никогда не покидал сборную. Я бы связал его и оставил на базе в Эсейсе до следующего чемпионата мира.

Он очень важен, он наш капитан, человек, который учит нас, который направляет нас каждый день. Он лидер, без него все было бы совсем по-другому».

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Кристиан Ромеро Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Источник ESPN
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