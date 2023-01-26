Иан РАЙТ: «Мудрик пошел в Челси за деньгами»

Легендарный экс-форвард «Арсенала» Иан Райт поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика в «Челси»:

«Я был рад новостям о переходе Мудрика в «Арсенал». Но сумма трансфера меня удивляла. Он выглядит как игрок, который бы подошел нашей команде. Я был разочарован тем, что его не подписали, но не разочарован с тем, что «Арсенале» сказали, что все хорошо.

Он пошел в «Челси» за деньгами, но я не собираюсь его винить, потому что в его жизни и вокруг него столько всего происходит. Мы не можем говорить о том, сколько денег он хочет. Мне просто жаль, что мы его не подписали, потому что он очень силен».