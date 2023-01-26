Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иан РАЙТ: «Мудрик пошел в Челси за деньгами»
Англия
26 января 2023, 15:14 |
1392
6

Иан РАЙТ: «Мудрик пошел в Челси за деньгами»

Легенда «Арсенала» поделилась своим мнением

26 января 2023, 15:14 |
1392
6
Иан РАЙТ: «Мудрик пошел в Челси за деньгами»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Легендарный экс-форвард «Арсенала» Иан Райт поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика в «Челси»:

«Я был рад новостям о переходе Мудрика в «Арсенал». Но сумма трансфера меня удивляла. Он выглядит как игрок, который бы подошел нашей команде. Я был разочарован тем, что его не подписали, но не разочарован с тем, что «Арсенале» сказали, что все хорошо.

Он пошел в «Челси» за деньгами, но я не собираюсь его винить, потому что в его жизни и вокруг него столько всего происходит. Мы не можем говорить о том, сколько денег он хочет. Мне просто жаль, что мы его не подписали, потому что он очень силен».

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Микель АРТЕТА: «Предпочел бы бороться за титул АПЛ не с Гвардиолой»
Иан Райт Арсенал Лондон Челси Михаил Мудрик
Источник Football365
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин покинет Реал летом, если Анчелотти останется
Футбол | 26 января 2023, 14:17 10
Лунин покинет Реал летом, если Анчелотти останется
Лунин покинет Реал летом, если Анчелотти останется

Украинский голкипер хочет больше игровой практики

Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок
Футбол | 25 января 2023, 18:45 3
Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок
Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок

Матч пройдет в столице Греции

Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
Футбол | 25.01.2023, 20:59
Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
Проблемы продолжаются. Ювентус могут оштрафовать еще на 15 очков
Футбол | 26.01.2023, 12:56
Проблемы продолжаются. Ювентус могут оштрафовать еще на 15 очков
Проблемы продолжаются. Ювентус могут оштрафовать еще на 15 очков
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Теннис | 26.01.2023, 06:45
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Від Мудрика нічого не залежало, від слова " зовсім". 
А про те, хто перейшов через гроші, розкажіть Роналду.
Ответить
+3
romanchik.8409
Ну це його вибір, якщо навіть так...Але ми знаємо,що не було вибору 
Ответить
+1
Soyer
А то что Челси стабильнее и сильнее(последние 10 лет),это на выбор не влияло?
Ответить
0
kadaad .
Это и коню понятно!
Ответить
0
pytlak1990
Загалом, У 21 столітті Челсі сильніший клуб за Арсенал. 5 чемпіонство прем'єр ліги, 2 рази ліга чемпіонів, 2 кубки УЄФА. Тому на даний момент це правильний вибір враховуючи вдвічі вищу зарплату. 
Ответить
-1
zelc006
А що Челсі це рашкін клуб? Абрамович що залишився?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
25.01.2023, 16:53 4
Биатлон
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
25.01.2023, 07:55 10
Бокс
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
25.01.2023, 13:05 8
Футбол
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
25.01.2023, 22:29 28
Олимпийские игры
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
25.01.2023, 14:50 11
Футбол
Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
25.01.2023, 07:35 7
Теннис
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
26.01.2023, 10:59 7
Футбол
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
24.01.2023, 18:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности