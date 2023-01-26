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Англия
26 января 2023, 14:38 | Обновлено 26 января 2023, 14:41
308
0

Милан заинтересован в подписании Канселу

Защитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Серии А

26 января 2023, 14:38 | Обновлено 26 января 2023, 14:41
308
0
Милан заинтересован в подписании Канселу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

«Милан» заинтересован в подписании 28-летнего защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу.

Действующий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провёл в футболке «горожан» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее Канселу уже выступал в Серии А в составе туринского «Ювентуса» и миланского «Интера».

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Источник The Sun
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