Англия26 января 2023, 14:38 | Обновлено 26 января 2023, 14:41
308
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Милан заинтересован в подписании Канселу
Защитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Серии А
26 января 2023, 14:38 | Обновлено 26 января 2023, 14:41
308
0
«Милан» заинтересован в подписании 28-летнего защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу.
Действующий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.
В этом сезоне защитник провёл в футболке «горожан» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.
Ранее Канселу уже выступал в Серии А в составе туринского «Ювентуса» и миланского «Интера».
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