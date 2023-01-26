Милан заинтересован в подписании Канселу

«Милан» заинтересован в подписании 28-летнего защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу.

Действующий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провёл в футболке «горожан» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее Канселу уже выступал в Серии А в составе туринского «Ювентуса» и миланского «Интера».