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  4. Минай прибыл на сбор в Турцию. В составе 22 игрока
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 11:29 |
226
0

Минай прибыл на сбор в Турцию. В составе 22 игрока

Команда будет готовиться в Турции

26 января 2023, 11:29 |
226
0
Минай прибыл на сбор в Турцию. В составе 22 игрока
ФК Минай. Владимир Шаран

Команда УПЛ «Минай» прибыла в Турцию, где команда будет работать в течение трех недель. Сообщается, что наставник Владимир Шаран взял на сбор 22 игрока.

Вратари: Александр Кемкин, Герман Пеньков, Александр Бандура.

Защитники: Иван Трубочкин, Игорь Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуев, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Валерий Рогозинский.

Полузащитники: Егор Твердохлеб, Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов, Антон Байдал, Даниил Голуб, Руслан Паламарь, Вадим Витенчук, Назарий Воробчак.

Нападающие: Даниил Колесник, Олег Вишневский, Юрий Коломоец.

29 января команда проведет первый контрольный матч против болгарского «Спартака». В УПЛ «Минай» ушел на перерыв 13-м.

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Минай чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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