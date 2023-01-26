Минай прибыл на сбор в Турцию. В составе 22 игрока
Команда будет готовиться в Турции
Команда УПЛ «Минай» прибыла в Турцию, где команда будет работать в течение трех недель. Сообщается, что наставник Владимир Шаран взял на сбор 22 игрока.
Вратари: Александр Кемкин, Герман Пеньков, Александр Бандура.
Защитники: Иван Трубочкин, Игорь Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуев, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Валерий Рогозинский.
Полузащитники: Егор Твердохлеб, Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов, Антон Байдал, Даниил Голуб, Руслан Паламарь, Вадим Витенчук, Назарий Воробчак.
Нападающие: Даниил Колесник, Олег Вишневский, Юрий Коломоец.
29 января команда проведет первый контрольный матч против болгарского «Спартака». В УПЛ «Минай» ушел на перерыв 13-м.
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