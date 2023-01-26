Микель АРТЕТА: «Предпочел бы бороться за титул АПЛ не с Гвардиолой»

«Арсенал» сейчас лидирует в АПЛ, имея шансы выиграть титул впервые с 2004 года. Однако тренеру Микелю Артете странно бороться со своим другом Хосепом Гвардиолой, с которым они вместе работали в «Манчестер Сити».

«Это странное ощущение... Очень странно бороться за титул с Пепом. Я действительно желаю ему всего наилучшего, но здесь нам приходится сражаться друг с другом. Но нашу дружбу и хорошие моменты прошлого это не изменит».

«Но, если честно, я бы предпочел вести борьбу за титул с кем-то другим», — сказал Артета.

Команды сражаются не только в АПЛ: 27 января они сыграют между собой в Кубке Англии.