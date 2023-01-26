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  4. Микель АРТЕТА: «Предпочел бы бороться за титул АПЛ не с Гвардиолой»
Англия
26 января 2023, 10:32 | Обновлено 26 января 2023, 10:36
305
0

Микель АРТЕТА: «Предпочел бы бороться за титул АПЛ не с Гвардиолой»

Старые друзья ведут борьбу за чемпионство

26 января 2023, 10:32 | Обновлено 26 января 2023, 10:36
305
0
Микель АРТЕТА: «Предпочел бы бороться за титул АПЛ не с Гвардиолой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Артета

«Арсенал» сейчас лидирует в АПЛ, имея шансы выиграть титул впервые с 2004 года. Однако тренеру Микелю Артете странно бороться со своим другом Хосепом Гвардиолой, с которым они вместе работали в «Манчестер Сити».

«Это странное ощущение... Очень странно бороться за титул с Пепом. Я действительно желаю ему всего наилучшего, но здесь нам приходится сражаться друг с другом. Но нашу дружбу и хорошие моменты прошлого это не изменит».

«Но, если честно, я бы предпочел вести борьбу за титул с кем-то другим», — сказал Артета.

Команды сражаются не только в АПЛ: 27 января они сыграют между собой в Кубке Англии.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Микель Артета Пеп Гвардиола
Источник BBC
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