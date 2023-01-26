Денег достаточно. Челси намерен подписать центрального хавбека

По информации британских СМИ, «Челси» до конца января намерен провести еще один трансфер, несмотря на то, что зимой клуб и так потратил уже около 200 миллионов фунтов.

Приоритетом сейчас является центральный полузащитник.

«Челси» в идеале хотел бы оформить переход чемпиона мира и хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса, однако договориться о трансфере пока не удается.

Запасным вариантом является Мойсес Кайседо из «Брайтона», но клуб хотел выручить за своего игрока около 90 миллионов евро. Любопытно, что конкурентом Синих за Кайседо стал «Арсенал», проигравший борьбу за Михаила Мудрика.