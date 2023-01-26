Australian Open26 января 2023, 09:45 | Обновлено 26 января 2023, 10:00
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Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 27 января
В пятницу на корты Мельбурна выйдет Марта Костюк
26 января 2023, 09:45 | Обновлено 26 января 2023, 10:00
119
0
27 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В пятницу на корты Мельбурна выйдет Марта Костюк.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. 1/2 финала парного разряда
Margaret Court Arena. 1-й запуск (03:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [1]
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