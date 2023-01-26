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Australian Open
26 января 2023, 09:45 | Обновлено 26 января 2023, 10:00
119
0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 27 января

В пятницу на корты Мельбурна выйдет Марта Костюк

26 января 2023, 09:45 | Обновлено 26 января 2023, 10:00
119
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 27 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В пятницу на корты Мельбурна выйдет Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. 1/2 финала парного разряда

Margaret Court Arena. 1-й запуск (03:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [1]

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Источник Sport.ua
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