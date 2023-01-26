Стали известны финалисты Australian Open в парном разряде у мужчин
В матче за титул не будет сеяных
26 января состоялись матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у мужчин в парном разряде.
В финал не попала ни одна сеяная пара. В матче за титул сыграет несеяный дуэт Юго Ни / Ян Зелиньски (Монако / Польша), а также австралийцы Ринки Хидзиката и Джейсон Кублер, получившие от организатором уайлд-кард.
Australian Open. 1/2 финала парного разряда
Юго Ни / Ян Зелиньски – Жереми Шарди / Фабрис Мартен – 6:3, 5:7, 6:2
Ринки Хидзиката / Джейсон Кублер [WC] – Марсель Гранольерс / Орасио Себальос [8] – 6:4, 6:2
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