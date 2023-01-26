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Испания
26 января 2023, 02:20 | Обновлено 26 января 2023, 02:41
37
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

Поединок состоится в четверг, 26 января

26 января 2023, 02:20 | Обновлено 26 января 2023, 02:41
37
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 26 января, состоится поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Реал» примет «Атлетико».

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Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» покажет видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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