В четверг, 26 января, состоится поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Реал» примет «Атлетико».

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Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» покажет видеосервис MEGOGO.