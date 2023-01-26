ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик может стать для Челси новым Азаром»

Бывший форвард «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк поделился своим мнением по поводу перспектив Михаила Мудрика в «Челси»:

«Арсенал» не настолько сильно хотел его подписывать, и «Челси» этим воспользовался. Думаю, это очень, очень хороший трансфер для «Челси». Могу представить, как он будет радовать болельщиков в ближайшие годы.

Я упоминал Джо Коула в этом контексте, но теперь считаю, что Мудрик может стать настолько же важным футболистом, насколько был Эден Азар. Я не сравниваю их, это было бы нечестно, но, если помните, Азару после перехода из «Лилля» потребовалось время на адаптацию. А потом он вдруг стал жизненно важным футболистом для «Челси».