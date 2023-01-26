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  4. ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик может стать для Челси новым Азаром»
Англия
26 января 2023, 00:59 |
232
0

ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик может стать для Челси новым Азаром»

Экс-форвард «Челси» – о переходе украинского вингера

26 января 2023, 00:59 |
232
0
ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик может стать для Челси новым Азаром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк поделился своим мнением по поводу перспектив Михаила Мудрика в «Челси»:

«Арсенал» не настолько сильно хотел его подписывать, и «Челси» этим воспользовался. Думаю, это очень, очень хороший трансфер для «Челси». Могу представить, как он будет радовать болельщиков в ближайшие годы.

Я упоминал Джо Коула в этом контексте, но теперь считаю, что Мудрик может стать настолько же важным футболистом, насколько был Эден Азар. Я не сравниваю их, это было бы нечестно, но, если помните, Азару после перехода из «Лилля» потребовалось время на адаптацию. А потом он вдруг стал жизненно важным футболистом для «Челси».

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Джимми Флойд Хасселбайнк Челси Михаил Мудрик
Источник Football London
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