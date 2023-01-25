Павелко оценил встречу с журналистами: «Мне нечего скрывать»

Президент УАФ Андрей Павелко 24 января провел встречу с журналистами, ответив на ряд вопросов, в том числе по поводу нового тренера сборной Украины и коррупционных скандалов вокруг ассоциации.

По итогам встречи Павелко заявил, что остался доволен общением со СМИ.

«Вчера прошла первая в этом году наша встреча с представителями спортивных СМИ. Это тоже было первое наше общение в условиях полномасштабной войны, и такой откровенный разговор был нужен, это правда. Благодарен журналистам за вопросы, остроумные и справедливые замечания, за честность и беспристрастность! Символично, что наша встреча проходила в укрытии около стадиона им. В. Банникова, где проходили и пройдут вскоре снова матчи особенного чемпионата 2022/23.

Это была хорошая возможность ответить на многие вопросы и расставить точки над «і» в различных резонансных футбольных темах, некоторые из которых до сих пор, по объективным причинам, оставались не до конца раскрытыми.

Хочу поблагодарить наши спортивные медиа за профессионализм, за отсутствие «теплой ванны», за стремление разобраться в деталях и проанализировать документы. Со своей стороны, был максимально откровенным, потому что мне действительно нечего скрывать и не от кого прятаться», – сказал Павелко.