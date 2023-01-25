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Чемпионат Европы
25 января 2023, 21:11 |
1751
1

Новый формат отбора на Евро и ЧМ: 12 групп по 4-5 сборных

УЕФА рассчитывает на более динамичный и быстрый отбор

25 января 2023, 21:11 |
1751
1
Новый формат отбора на Евро и ЧМ: 12 групп по 4-5 сборных
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА по итогам заседания организационного комитета объявил об изменениях в формате отбора на чемпионат Европы и чемпионат мира (в европейской зоне).

Было решено, что отборы на Евро и ЧМ будут проходить в формате 12 групп по 4-5 сборных, что, по мнению УЕФА, сделает отборочный турнир более динамичным и быстрым.

Сейчас в отборе Евро-2024 в группах играют по 5-6 команд.

В финальную часть будет выходить победитель группы, а вторая лучшая команда группы или автоматически выйдет на Евро/ЧМ, или будет участвовать в плей-офф.

Новый формат начнет действовать с отбора ЧМ-2026 и Евро-2028.

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УЕФА сборная Украины по футболу
Источник УЕФА
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Комментарии 1
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Игорь Нестеренко
Жесть, якщо раніше умовна Італія або Німеччина не змогла виграти групу, то з другого місця кваліфікувалась на ЧС... а зараз осічка і на вихід тренуватись
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