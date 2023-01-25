Новый формат отбора на Евро и ЧМ: 12 групп по 4-5 сборных

УЕФА по итогам заседания организационного комитета объявил об изменениях в формате отбора на чемпионат Европы и чемпионат мира (в европейской зоне).

Было решено, что отборы на Евро и ЧМ будут проходить в формате 12 групп по 4-5 сборных, что, по мнению УЕФА, сделает отборочный турнир более динамичным и быстрым.

Сейчас в отборе Евро-2024 в группах играют по 5-6 команд.

В финальную часть будет выходить победитель группы, а вторая лучшая команда группы или автоматически выйдет на Евро/ЧМ, или будет участвовать в плей-офф.

Новый формат начнет действовать с отбора ЧМ-2026 и Евро-2028.