Новый формат отбора на Евро и ЧМ: 12 групп по 4-5 сборных
УЕФА рассчитывает на более динамичный и быстрый отбор
УЕФА по итогам заседания организационного комитета объявил об изменениях в формате отбора на чемпионат Европы и чемпионат мира (в европейской зоне).
Было решено, что отборы на Евро и ЧМ будут проходить в формате 12 групп по 4-5 сборных, что, по мнению УЕФА, сделает отборочный турнир более динамичным и быстрым.
Сейчас в отборе Евро-2024 в группах играют по 5-6 команд.
В финальную часть будет выходить победитель группы, а вторая лучшая команда группы или автоматически выйдет на Евро/ЧМ, или будет участвовать в плей-офф.
Новый формат начнет действовать с отбора ЧМ-2026 и Евро-2028.
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