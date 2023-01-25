Снова Куртуа. Лунин останется в запасе на матч Кубка Испании

По информации AS, 26 января в матче четвертьфинала Кубка Испании «Реал» – «Атлетико» в основе команды Карло Анчелотти выйдет вратарь Тибо Куртуа.

Андрей Лунин, который обычно играл в кубковых турнирах, останется в запасе.

В 1/8 финала, когда Реал играл с «Вильярреалом», Анчелотти принял решение против команды Ла Лиги выставить основного кипера Куртуа, так как в нынешнем сезоне оборона мадридцев не такая надежная, как в минувшем чемпионате.

Лунин в текущем сезоне провел 7 матчей.