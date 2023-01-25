Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер уже начал изучать Ренн, они недавно ПСЖ обыграли»
Команда готовится к матчам Лиги Европы
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о том, что команда уже начала изучать французский «Ренн», с которым сыграет в плей-офф Лиги Европы.
«Сборы проходят хорошо, готовимся. Думаю, постепенно будем набирать оптимальную форму. Уже начинаем изучать «Ренн», было первое занятие, где мы в общем посмотрели стиль их игры и схему».
«Сейчас они в хорошей форме, недавно ПСЖ обыграли, доказав свой уровень», — сказал Кривцов.
Первый матч состоится 16 февраля. Команда в Лиге 1 сейчас занимает 5-е место.
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