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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 20:11 |
251
0

Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер уже начал изучать Ренн, они недавно ПСЖ обыграли»

Команда готовится к матчам Лиги Европы

25 января 2023, 20:11 |
251
0
Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер уже начал изучать Ренн, они недавно ПСЖ обыграли»
ФК Шахтер. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о том, что команда уже начала изучать французский «Ренн», с которым сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Сборы проходят хорошо, готовимся. Думаю, постепенно будем набирать оптимальную форму. Уже начинаем изучать «Ренн», было первое занятие, где мы в общем посмотрели стиль их игры и схему».

«Сейчас они в хорошей форме, недавно ПСЖ обыграли, доказав свой уровень», — сказал Кривцов.

Первый матч состоится 16 февраля. Команда в Лиге 1 сейчас занимает 5-е место.

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Шахтер Донецк Ренн Лига Европы Сергей Кривцов
Источник ФК Шахтер Донецк
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