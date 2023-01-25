Форвард Шахтера согласовал контракт с турецким Умраниеспором

29-летний форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде в ближайшее время переберется в турецкую Суперлигу.

Нигериец достиг принципиальной договоренности о переходе в стамбульский «Умраниеспор», занимающий ныне последнее место в элитарном дивизионе чемпионата Турции.

«Шахтер» купил Кайоде у «Манчестер Сити» за 3 миллиона евро летом 2018 года, однако начиная с 2019-го форвард выступал за различные турецкие команды на правах аренды.

Летом минувшего года у Кайоде истек очередной арендный договор, вследствие чего он формально вернулся в «Шахтер», хотя в стане донецкой команды этого форварда нет, и о его судьбе «горняки» не сообщали.

Контракт Кайоде с «Шахтером» изначально был подписан на пять лет – до 30 июня 2023-го. Его нынешняя оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.