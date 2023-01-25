Форвард Шахтера согласовал контракт с турецким Умраниеспором
Оларенважу Кайоде готов вернуться в Суперлигу
29-летний форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде в ближайшее время переберется в турецкую Суперлигу.
Нигериец достиг принципиальной договоренности о переходе в стамбульский «Умраниеспор», занимающий ныне последнее место в элитарном дивизионе чемпионата Турции.
«Шахтер» купил Кайоде у «Манчестер Сити» за 3 миллиона евро летом 2018 года, однако начиная с 2019-го форвард выступал за различные турецкие команды на правах аренды.
Летом минувшего года у Кайоде истек очередной арендный договор, вследствие чего он формально вернулся в «Шахтер», хотя в стане донецкой команды этого форварда нет, и о его судьбе «горняки» не сообщали.
Контракт Кайоде с «Шахтером» изначально был подписан на пять лет – до 30 июня 2023-го. Его нынешняя оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
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