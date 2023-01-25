Днепр-1 просматривает молодого бразильца, оставил двух игроков Металлиста

«Днепр-1» объявил о том, что на просмотр в команду прибыл 21-летний бразильский атакующий хавбек Жоан Пеглоу. Игрок становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии U-17.

В ближайшее время наставник Александр Кучер примет решение по игроку.

Кроме того, «Днепр-1» подтвердил, что из шести футболистов «Металлиста», которые были на сборе, в составе на этот момент остаются Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.