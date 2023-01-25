Украина. Премьер лига25 января 2023, 19:49 |
863
0
Днепр-1 просматривает молодого бразильца, оставил двух игроков Металлиста
С командой работает Жоан Пеглоу
25 января 2023, 19:49 |
863
0
«Днепр-1» объявил о том, что на просмотр в команду прибыл 21-летний бразильский атакующий хавбек Жоан Пеглоу. Игрок становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии U-17.
В ближайшее время наставник Александр Кучер примет решение по игроку.
Кроме того, «Днепр-1» подтвердил, что из шести футболистов «Металлиста», которые были на сборе, в составе на этот момент остаются Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 января 2023, 04:45 2
Украинец – один из лидеров команды
Футбол | 25 января 2023, 02:45 7
Фархад Мошири хочет получить за клуб минимум 500 миллионов фунтов стерлингов
Футбол | 25.01.2023, 20:59
Биатлон | 25.01.2023, 16:53
Футбол | 25.01.2023, 05:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2023, 19:45 2
24.01.2023, 18:45 4
24.01.2023, 15:56 1
23.01.2023, 23:23 6
24.01.2023, 01:40 69
24.01.2023, 14:15 14
25.01.2023, 12:59 18
23.01.2023, 18:06 5