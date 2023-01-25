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  4. Днепр-1 просматривает молодого бразильца, оставил двух игроков Металлиста
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 19:49 |
863
0

Днепр-1 просматривает молодого бразильца, оставил двух игроков Металлиста

С командой работает Жоан Пеглоу

25 января 2023, 19:49 |
863
0
Днепр-1 просматривает молодого бразильца, оставил двух игроков Металлиста
ФК Днепр-1.Жоан Пеглоу

«Днепр-1» объявил о том, что на просмотр в команду прибыл 21-летний бразильский атакующий хавбек Жоан Пеглоу. Игрок становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии U-17.

В ближайшее время наставник Александр Кучер примет решение по игроку.

Кроме того, «Днепр-1» подтвердил, что из шести футболистов «Металлиста», которые были на сборе, в составе на этот момент остаются Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.

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Евгений Подлепенец Вячеслав Танковский Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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