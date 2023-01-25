Забрали у россии. УЕФА определил, где пройдет матч за Суперкубок

УЕФА по итогам заседания организационного комитета объявил о том, что матч за Суперкубок точно не состоится в российском городе Казань.

Игру перенесли с территории страны-агрессора в столицу Греции, Афины. Встреча пройдет на стадионе Георгиос Караискакис 16 августа 2023 года.

В матче сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее УЕФА отказался возвращать российские клубы в еврокубки из-за агрессии рф против Украины.