Артета похвалил Зинченко: «Алекс привнес в команду желание побеждать»

Наставник «Арсенала» Микель Артета выделяет не только игровые качества Александра Зинченко, но и его психологическое влияние на команду, которая сейчас лидирует в АПЛ.

«Алекс – игрок, который дает на своей позиции все, что нам нужно. Кроме того, Зинченко достаточно универсальный футболист, он собирает на себе внимание соперников и открывает свободные зоны. Отдельно отмечу его интенсивность на поле. И реальное желание побеждать. Это качество он привнес в наш коллектив вместе с желанием создать нечто особенное в команде».

«И не забываем его опыт в «Манчестер Сити», нам это очень помогает», — сказал Артета.

В пятницу лондонская команда сыграет против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.