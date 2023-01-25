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ATP
25 января 2023, 16:10 | Обновлено 25 января 2023, 16:16
319
0

Илья Марченко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Кемпере

25 января 2023, 16:10 | Обновлено 25 января 2023, 16:16
319
0
Илья Марченко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Илья Марченко

25 января украинский теннисист Илья Марченко (№412 ATP) продолжит борьбу в на челленджере в Кемпере (Франция).

В первом круге основы украинец, который преодолел сито квалификации, сразится против француза Бенуа Пэра (№172 ATP). Начало матча в 16:10 по Киеву.

Победитель во втором круге сразится с пятым сеяным швейцарцем Домиником Штрикером (№118 ATP).

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Илья Марченко ATP Кемпер Бенуа Пэр смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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