Илья Марченко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января украинский теннисист Илья Марченко (№412 ATP) продолжит борьбу в на челленджере в Кемпере (Франция).

В первом круге основы украинец, который преодолел сито квалификации, сразится против француза Бенуа Пэра (№172 ATP). Начало матча в 16:10 по Киеву.

Победитель во втором круге сразится с пятым сеяным швейцарцем Домиником Штрикером (№118 ATP).

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