Илья Марченко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Кемпере
25 января украинский теннисист Илья Марченко (№412 ATP) продолжит борьбу в на челленджере в Кемпере (Франция).
В первом круге основы украинец, который преодолел сито квалификации, сразится против француза Бенуа Пэра (№172 ATP). Начало матча в 16:10 по Киеву.
Победитель во втором круге сразится с пятым сеяным швейцарцем Домиником Штрикером (№118 ATP).
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