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  4. Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Англия
25 января 2023, 14:50 | Обновлено 25 января 2023, 15:47
3612
5

Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии

Винрейт украинца в чемпионате Англии – 82%

25 января 2023, 14:50 | Обновлено 25 января 2023, 15:47
3612
5
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко возглавил занимательный рейтинг в Англии.

Украинец занимает первое место в рейтинге футболистов чемпионата Англии, которые имеют самый высокий процент побед в истории АПЛ.

Зинченко сыграл в одной из лучших лиг мира 88 поединков и 82% из них оказались триумфальными для команд Александра. Украинский защитник выступал в «Манчестер Сити», а сейчас играет за «Арсенал», с которым он, к слову, лидирует в текущем сезоне АПЛ.

Такой же процент выигранных матчей у бывшего игрока лондонского «Челси» Арьена Роббена, однако он провел меньшее количество матчей. На третьем месте расположился защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт с винрейтом 81%.

Топ-10 игроков с самым высоким процентом побед в истории АПЛ:

  1. Александр Зинченко – 88 матчей 82% побед
  2. Арьен Роббен – 67 и 82%
  3. Эмерик Ляпорт – 113 и 81%
  4. Габриэл Жезус – 173 и 77%
  5. Фил Фоден – 115 и 73%
  6. Эдерсон – 202 и 76%
  7. Бернарду Силва – 185 и 76%
  8. Илкай Гюндоган – 174 и 76%
  9. Лерой Сане – 90 и 76%
  10. Рубен Диаш – 74 и 76%

В текущем сезоне Зинченко провел 14 матчей в футболке «канониров» и отметился результативной передачей. Контракт Александр с клубом действителен до 2026 года.

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Эдерсон Габриэл Жезус Эмерик Ляпорт Арьен Роббен Александр Зинченко Фил Фоден Бернарду Силва Илкай Гюндоган Лерой Сане Рубен Диаш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Transfermarkt
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dd22ff33
Зина - талисман 
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+3
go0dboy
на 80% - рейт з МС гравців)
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+1
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maxxxx5577
дало своє те що його в ман сіті випускали на заміну коли ман сіті перемагав
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0
Remark
Леоненко сейчас котам в шерсть плачет и пивом боль запивает. Тот еще эксперт, который предрекал на каналах Футбол Зинченко вечно арендное будущее)))
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0
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