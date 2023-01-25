Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко возглавил занимательный рейтинг в Англии.

Украинец занимает первое место в рейтинге футболистов чемпионата Англии, которые имеют самый высокий процент побед в истории АПЛ.

Зинченко сыграл в одной из лучших лиг мира 88 поединков и 82% из них оказались триумфальными для команд Александра. Украинский защитник выступал в «Манчестер Сити», а сейчас играет за «Арсенал», с которым он, к слову, лидирует в текущем сезоне АПЛ.

Такой же процент выигранных матчей у бывшего игрока лондонского «Челси» Арьена Роббена, однако он провел меньшее количество матчей. На третьем месте расположился защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт с винрейтом 81%.

Топ-10 игроков с самым высоким процентом побед в истории АПЛ:

Александр Зинченко – 88 матчей 82% побед Арьен Роббен – 67 и 82% Эмерик Ляпорт – 113 и 81% Габриэл Жезус – 173 и 77% Фил Фоден – 115 и 73% Эдерсон – 202 и 76% Бернарду Силва – 185 и 76% Илкай Гюндоган – 174 и 76% Лерой Сане – 90 и 76% Рубен Диаш – 74 и 76%

В текущем сезоне Зинченко провел 14 матчей в футболке «канониров» и отметился результативной передачей. Контракт Александр с клубом действителен до 2026 года.