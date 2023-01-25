Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Винрейт украинца в чемпионате Англии – 82%
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко возглавил занимательный рейтинг в Англии.
Украинец занимает первое место в рейтинге футболистов чемпионата Англии, которые имеют самый высокий процент побед в истории АПЛ.
Зинченко сыграл в одной из лучших лиг мира 88 поединков и 82% из них оказались триумфальными для команд Александра. Украинский защитник выступал в «Манчестер Сити», а сейчас играет за «Арсенал», с которым он, к слову, лидирует в текущем сезоне АПЛ.
Такой же процент выигранных матчей у бывшего игрока лондонского «Челси» Арьена Роббена, однако он провел меньшее количество матчей. На третьем месте расположился защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт с винрейтом 81%.
Топ-10 игроков с самым высоким процентом побед в истории АПЛ:
- Александр Зинченко – 88 матчей 82% побед
- Арьен Роббен – 67 и 82%
- Эмерик Ляпорт – 113 и 81%
- Габриэл Жезус – 173 и 77%
- Фил Фоден – 115 и 73%
- Эдерсон – 202 и 76%
- Бернарду Силва – 185 и 76%
- Илкай Гюндоган – 174 и 76%
- Лерой Сане – 90 и 76%
- Рубен Диаш – 74 и 76%
В текущем сезоне Зинченко провел 14 матчей в футболке «канониров» и отметился результативной передачей. Контракт Александр с клубом действителен до 2026 года.
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