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Англия
25 января 2023, 11:19 | Обновлено 25 января 2023, 11:23
234
0

ВИДЕО. Мудрик установил рекорд АПЛ, россию не вернут в УЕФА, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 января 2023, 11:19 | Обновлено 25 января 2023, 11:23
234
0
ВИДЕО. Мудрик установил рекорд АПЛ, россию не вернут в УЕФА, ставим на МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
2. УЕФА не собирается возвращать россия в свои соревнования
3. АПЛ установил новый зимний трансферный рекорд
4. Джошуа получил соперника
5. Прогноз на матч Ноттингем Форрест – Манчестер Юнайтед

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Источник Sport.ua
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