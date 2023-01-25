Свитолина и Стаховский проведут в Украине мастер-класс для юных игроков

Элина Свитолина и Сергей Стаховский 9 февраля в Украине проведут мастер-класс для украинских теннисистов от 6 до 18 лет.

«Я счастлива, что еду в Украину, чтобы пообщаться с детьми и поддержать их в это сверхсложное время. Могу только представить, с какими трудностями и трагическими событиями сталкивались – и сталкиваются до сих пор – юные теннисисты. Надеюсь, что мастер-класс вдохновит их на новые победы и достижения. Кроме того, я хочу напомнить о важности спорта – понятно, что сейчас внимания ему уделяют меньше. Но я убеждена, что и во время войны следует делать все возможное, чтобы после нашей победы на международных спортивных аренах как можно чаще поднимали сине-желтый флаг», – сказала Свитолина.

«Мы должны прилагать усилия, чтобы дети имели возможность смотреть в будущее и мечтать. Именно для этого мы с Элиной проводим этот мастер-класс – чтобы молодежь видела, что мечты могут сбываться. Сейчас трудно всем – но больше всего, пожалуй, детям, которых война жестоко вырвала из привычной жизни. Мы хотим подарить им праздник и зарядить положительными эмоциями», – заявил Стаховский.