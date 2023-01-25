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  4. Якубенко пробился в парный четвертьфинал юниорского Australian Open
Australian Open
25 января 2023, 11:04 |
41
0

Якубенко пробился в парный четвертьфинал юниорского Australian Open

Андрей Зимнох завершил борьбу на стадии второго круга

25 января 2023, 11:04 |
41
0
Якубенко пробился в парный четвертьфинал юниорского Australian Open
ITF. Владимир Якубенко

Украинские теннисисты Андрей Зимнох и Владимир Якубенко с разной степенью успешности провели матчи второго круга парного разряда у юниоров.

Зимнох в дуэте с Михалом Крайчи из Чехии проиграл австралийцам ​Куперу Эрри и Маркусу Шоману.

Якубенко в паре с Оливером Оякааром из Эстонии ​обыграл Томаша Беркета и Йоэля Шварцлера (Польша / Австрия).

Australian Open. Второй круг парного разряда у юниоров

Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Купер Эрри / Маркус Шоман – 6:7(7), 4:6
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар Томаш Беркета / Йоэль Шварцлер – 7:5, 6:7(4), 10-2

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Australian Open 2023 Андрей Зимнох Владимир Якубенко Михал Крайчи Оливер Оякаар Купер Эрри Маркус Шоман Томаш Беркета Йоэль Шварцлер
Источник Sport.ua
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