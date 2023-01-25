Якубенко пробился в парный четвертьфинал юниорского Australian Open

Украинские теннисисты Андрей Зимнох и Владимир Якубенко с разной степенью успешности провели матчи второго круга парного разряда у юниоров.

Зимнох в дуэте с Михалом Крайчи из Чехии проиграл австралийцам ​Куперу Эрри и Маркусу Шоману.

Якубенко в паре с Оливером Оякааром из Эстонии ​обыграл Томаша Беркета и Йоэля Шварцлера (Польша / Австрия).

Australian Open. Второй круг парного разряда у юниоров



Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Купер Эрри / Маркус Шоман – 6:7(7), 4:6

Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Томаш Беркета / Йоэль Шварцлер – 7:5, 6:7(4), 10-2