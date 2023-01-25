25 января в 12:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА, матчи которой пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.

В жеребьевке участвуют 4 сборных, которые пробились в полуфиналы.

Хорватия

Хорватия Италия

Италия Нидерланды (хозяева)

Нидерланды (хозяева) Испания

Процедура жеребьевки. Пары A и B определяются следующим образом: Команда, которую выберут первой, будет хозяином в паре A. Команда, которую выберут второй, будет гостевой в паре A. Команда, которую выберут третьей, будет хозяином в паре В. Команда, которую выберут последней, будет гостевой в паре В.

Если в ходе жеребьевки хозяева финальной стадии будут выбраны вторыми или четвертыми, команды в соответствующей паре 1/2 финала поменяются ролями, и хозяева турнира станут домашней командой. Пара, в которой будут участвовать хозяева финальной части, будет полуфиналом 1. Вторая пара – полуфиналом 2. Команда, которая будет участвовать в полуфинале 1, будет домашней командой в матче за третье место и финале.

Даты и время матчей финальной стадии

Полуфинал 1: 14 июня (Роттердам, 21:45)

Полуфинал 2: 15 июня (Энсхеде, 21:45)

Матч за третье место: 18 июня (Энсхеде, 16:00)

Финал: 18 июня (Роттердам, 21:45)

Лига наций. Жеребьевка финала четырех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Посмотреть видеотрансляцию жеребьевки можно на официальном сайте УЕФА 25 января в 12:00 по Киеву.

Турнирные таблицы групп Лиги наций