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  4. ФОТО. Призыв к Германии предоставить Украине танки. Кривбасс сменил лого
Украина. Первая лига
25 января 2023, 02:07 |
171
0

ФОТО. Призыв к Германии предоставить Украине танки. Кривбасс сменил лого

Криворожский клуб поддержал флешмоб

25 января 2023, 02:07 |
171
0
ФОТО. Призыв к Германии предоставить Украине танки. Кривбасс сменил лого
Instagram. ФК Кривбасс

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» сменил логотип команды.

Сейчас лого команды имеет леопардовый принт на черном фоне.

Таким образом «Кривбасс» поддержал акцию, направленную на призыв к Германии предоставить Украине танки Leopard 2.

Ранее появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц все таки принял решение отправить в Украину столь необходимую для наших защитников военную технику – танки Leopard 2.

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Олаф Шольц российско-украинская война танки Германия Кривбасс Кривой Рог логотип фото
Источник Instagram
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