Украина. Первая лига25 января 2023, 02:07 |
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ФОТО. Призыв к Германии предоставить Украине танки. Кривбасс сменил лого
Криворожский клуб поддержал флешмоб
25 января 2023, 02:07 |
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Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» сменил логотип команды.
Сейчас лого команды имеет леопардовый принт на черном фоне.
Таким образом «Кривбасс» поддержал акцию, направленную на призыв к Германии предоставить Украине танки Leopard 2.
Ранее появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц все таки принял решение отправить в Украину столь необходимую для наших защитников военную технику – танки Leopard 2.
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