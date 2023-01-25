ФОТО. Призыв к Германии предоставить Украине танки. Кривбасс сменил лого

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» сменил логотип команды.

Сейчас лого команды имеет леопардовый принт на черном фоне.

Таким образом «Кривбасс» поддержал акцию, направленную на призыв к Германии предоставить Украине танки Leopard 2.

Ранее появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц все таки принял решение отправить в Украину столь необходимую для наших защитников военную технику – танки Leopard 2.