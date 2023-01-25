Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022. Забарный и Трубин – в тройке
В топ-10 попал и представитель «Черноморца»
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022.
Мудрик признан лучшим футболистом Украины в 2022 году в возрастной категории U-21. В голосовании приняли участие 155 экспертов – тренеры, известные в прошлом футболисты, профильные журналисты.
Голосования за игроков проводились каждый месяц, по итогам которых игрокам начислялись баллы. Затем было проведено еще одно финальное голосование, которое и определило итогового победителя.
На втором месте расположился представитель киевского «Динамо» Илья Забарный, а тройку замкнул голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин.
Премия Золотой Талант-2022:
- Михаил Мудрик (Челси) – 433 балла;
- Илья Забарный (Динамо) – 150 баллов;
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 115 баллов;
- Георгий Судаков (Шахтер) – 99 баллов;
- Владислав Ванат (Динамо) – 98 баллов;
- Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 37 баллов;
- Даниил Сикан (Шахтер) – 33 балла;
- Максим Брагару (Черноморец) – 27 баллов;
- Константин Вивчаренко (Динамо) – 20 баллов;
- Владимир Бражко (Заря) – 19 баллов.
Интересно, что Михаил выиграл эту награду второй год подряд.
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