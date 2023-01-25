Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022. Забарный и Трубин – в тройке
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 01:29 |
406
0

Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022. Забарный и Трубин – в тройке

В топ-10 попал и представитель «Черноморца»

25 января 2023, 01:29 |
406
0
Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022. Забарный и Трубин – в тройке
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022.

Мудрик признан лучшим футболистом Украины в 2022 году в возрастной категории U-21. В голосовании приняли участие 155 экспертов – тренеры, известные в прошлом футболисты, профильные журналисты.

Голосования за игроков проводились каждый месяц, по итогам которых игрокам начислялись баллы. Затем было проведено еще одно финальное голосование, которое и определило итогового победителя.

На втором месте расположился представитель киевского «Динамо» Илья Забарный, а тройку замкнул голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин.

Премия Золотой Талант-2022:

  1. Михаил Мудрик (Челси) – 433 балла;
  2. Илья Забарный (Динамо) – 150 баллов;
  3. Анатолий Трубин (Шахтер) – 115 баллов;
  4. Георгий Судаков (Шахтер) – 99 баллов;
  5. Владислав Ванат (Динамо) – 98 баллов;
  6. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 37 баллов;
  7. Даниил Сикан (Шахтер) – 33 балла;
  8. Максим Брагару (Черноморец) – 27 баллов;
  9. Константин Вивчаренко (Динамо) – 20 баллов;
  10. Владимир Бражко (Заря) – 19 баллов.

Интересно, что Михаил выиграл эту награду второй год подряд.

По теме:
Черноморец – Спартак Варна – 1:1. Гол Гладкого пяткой. Видео голов
Динамо – Рапид Вена – 0:4. Крупное фиаско на сборах. Видео голов и обзор
Днепру-1 не подошел. Защитник вернулся в Металлист
Золотой талант Украины Михаил Мудрик лучший игрок Илья Забарный Анатолий Трубин Георгий Судаков Владислав Ванат Валентин Рубчинский Даниил Сикан Максим Брагару Константин Вивчаренко Владимир Бражко Динамо Киев Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Днепр-1 Челси
Источник Золотой талант Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей
Футбол | 24 января 2023, 23:59 0
Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей
Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей

Клуб из Милана давно не может выиграть в чемпионате Италии

Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Биатлон | 24 января 2023, 15:56 0
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023

Тарасюк – 18-я, Шейгас – 23-я

УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире
Футбол | 24.01.2023, 19:11
УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире
УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
Футбол | 24.01.2023, 15:35
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Футбол | 24.01.2023, 14:15
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
24.01.2023, 06:17 8
Футбол
Третья сеяная разгромно проиграла в 1/4 финала Australian Open
Третья сеяная разгромно проиграла в 1/4 финала Australian Open
24.01.2023, 11:54 4
Теннис
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
23.01.2023, 21:31 8
Война
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
23.01.2023, 19:00 8
Футбол
Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
23.01.2023, 12:11 14
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
24.01.2023, 02:18 5
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
23.01.2023, 17:45 6
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Джошуа не может себе позволить проиграть»
Дэвид ХЭЙ: «Джошуа не может себе позволить проиграть»
24.01.2023, 11:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности