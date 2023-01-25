Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022. Забарный и Трубин – в тройке

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик выиграл премию Золотой Талант-2022.

Мудрик признан лучшим футболистом Украины в 2022 году в возрастной категории U-21. В голосовании приняли участие 155 экспертов – тренеры, известные в прошлом футболисты, профильные журналисты.

Голосования за игроков проводились каждый месяц, по итогам которых игрокам начислялись баллы. Затем было проведено еще одно финальное голосование, которое и определило итогового победителя.

На втором месте расположился представитель киевского «Динамо» Илья Забарный, а тройку замкнул голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин.

Премия Золотой Талант-2022:

Михаил Мудрик (Челси) – 433 балла; Илья Забарный (Динамо) – 150 баллов; Анатолий Трубин (Шахтер) – 115 баллов; Георгий Судаков (Шахтер) – 99 баллов; Владислав Ванат (Динамо) – 98 баллов; Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 37 баллов; Даниил Сикан (Шахтер) – 33 балла; Максим Брагару (Черноморец) – 27 баллов; Константин Вивчаренко (Динамо) – 20 баллов; Владимир Бражко (Заря) – 19 баллов.

Интересно, что Михаил выиграл эту награду второй год подряд.