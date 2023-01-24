Днепру-1 не подошел. Защитник вернулся в Металлист

Официальный сайт «Металлиста» сообщил о том, что защитник Богдан Порох вернулся в расположение команды и начал работу на сборе в Турции.

Ранее Порох был одним из шести игроков «Металлиста», которые поехали на сбор лидера чемпионата Украины «Днепра-1», но Богдан тренеру Александру Кучеру не подошел и продолжит выступать за харьковскую команду.

Ранее сообщалось, что наибольшие шансы остаться в «Днепре-1» есть у Вячеслава Танковского, Евгения Подлепенца и Максима Прядуна.