Украина. Премьер лига24 января 2023, 21:53 |
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Днепру-1 не подошел. Защитник вернулся в Металлист
Богдан Порох продолжит выступать в харьковской команде
24 января 2023, 21:53 |
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Официальный сайт «Металлиста» сообщил о том, что защитник Богдан Порох вернулся в расположение команды и начал работу на сборе в Турции.
Ранее Порох был одним из шести игроков «Металлиста», которые поехали на сбор лидера чемпионата Украины «Днепра-1», но Богдан тренеру Александру Кучеру не подошел и продолжит выступать за харьковскую команду.
Ранее сообщалось, что наибольшие шансы остаться в «Днепре-1» есть у Вячеслава Танковского, Евгения Подлепенца и Максима Прядуна.
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