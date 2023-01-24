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Кубок Дэвиса
24 января 2023, 20:45 |
350
0

Кубок Дэвиса. Состав сборной Ливана на матчи против Украины

Встречи пройдут в Польше

24 января 2023, 20:45 |
350
0
Кубок Дэвиса. Состав сборной Ливана на матчи против Украины
LebaneseTennisFederation

Сборная Ливана по теннису определила состав своей мужской команды на матч плей-офф Первой мировой группы против Украины.

Ливанскую сборную представят Бенджамин Хассан (ATP 298), Хади Хабиб (ATP 450), Хасан Ибрагим (без рейтинга) и играющий тренер Фади Юссеф.

Матчи пройдут в Польше 3-4 февраля.

В понедельник свой состав с новым тренером презентовала Украина.

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Кубок Дэвиса-2023 сборная Ливана по теннису сборная Украины по теннису
Источник Большой теннис Украины
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