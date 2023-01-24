Кубок Дэвиса. Состав сборной Ливана на матчи против Украины

Сборная Ливана по теннису определила состав своей мужской команды на матч плей-офф Первой мировой группы против Украины.

Ливанскую сборную представят Бенджамин Хассан (ATP 298), Хади Хабиб (ATP 450), Хасан Ибрагим (без рейтинга) и играющий тренер Фади Юссеф.

Матчи пройдут в Польше 3-4 февраля.

В понедельник свой состав с новым тренером презентовала Украина.