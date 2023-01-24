Кубок Дэвиса24 января 2023, 20:45 |
350
0
Кубок Дэвиса. Состав сборной Ливана на матчи против Украины
Встречи пройдут в Польше
24 января 2023, 20:45 |
350
0
Сборная Ливана по теннису определила состав своей мужской команды на матч плей-офф Первой мировой группы против Украины.
Ливанскую сборную представят Бенджамин Хассан (ATP 298), Хади Хабиб (ATP 450), Хасан Ибрагим (без рейтинга) и играющий тренер Фади Юссеф.
Матчи пройдут в Польше 3-4 февраля.
В понедельник свой состав с новым тренером презентовала Украина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 23 января 2023, 23:23 6
25-летний Дмитрий Шарпар защищал Украину от рашистских захватчиков
Теннис | 24 января 2023, 08:35 5
Новаку не нравится, что ему не верят
Футбол | 24.01.2023, 13:30
Футбол | 24.01.2023, 16:20
Другие виды | 24.01.2023, 02:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2023, 15:56
23.01.2023, 19:00 8
23.01.2023, 07:20 7
22.01.2023, 20:10
23.01.2023, 11:57 5
23.01.2023, 21:31 8
24.01.2023, 11:54 4
23.01.2023, 19:25 3