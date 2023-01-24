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Australian Open
24 января 2023, 20:10 | Обновлено 24 января 2023, 20:12
368
0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 25 января

В среду на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

24 января 2023, 20:10 | Обновлено 24 января 2023, 20:12
368
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 25 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

25 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.

В среду на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины, который не смогли сыграть свои матчи во вторник из-за дождя.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [4]

Australian Open. Второй круг парного разряда у юниоров

Корт №5. 5-й запуск (08:00*)
Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Купер Эрри / Маркус Шоман

Корт №12. 5-й запуск (08:00*)
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Томаш Беркета / Йоэль Шварцлер

*ориентировочное время начала по Киеву

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Марта Костюк Элизе Мертенс Сторм Хантер (Сандерс) Елена-Габриэла Русе Australian Open 2023 Андрей Зимнох Владимир Якубенко
Источник Sport.ua
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