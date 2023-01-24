Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 25 января
В среду на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины
25 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.
В среду на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины, который не смогли сыграть свои матчи во вторник из-за дождя.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. 1/4 финала парного разряда
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [4]
Australian Open. Второй круг парного разряда у юниоров
Корт №5. 5-й запуск (08:00*)
Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Купер Эрри / Маркус Шоман
Корт №12. 5-й запуск (08:00*)
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Томаш Беркета / Йоэль Шварцлер
*ориентировочное время начала по Киеву
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