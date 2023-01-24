УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире

В среду состоится заседание организационного комитета УЕФА, однако на нем не будет принято решение о расширении финального турнира чемпионата Европы до 28 или 32-х сборных.

Учитывая финансовый успех чемпионатов мира, которые ФИФА постоянно расширяет в плане количества участников, в УЕФА думали над этим вариантом, но отказались от него.

Евро-2028, как и Евро-2024, останется с 24-я командами в финальном турнире. В УЕФА посчитали, что расширение на 4 или 8 сборных снизит уровень турнира.

Отбор Евро-2024 стартует в марте. Сборная Украины сыграет в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.