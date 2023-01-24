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  4. УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире
Чемпионат Европы
24 января 2023, 19:11 |
1137
6

УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире

УЕФА не пошел по примеру ФИФА

24 января 2023, 19:11 |
1137
6
УЕФА отказался расширять Евро до 32 сборных в финальном турнире
uefa.com

В среду состоится заседание организационного комитета УЕФА, однако на нем не будет принято решение о расширении финального турнира чемпионата Европы до 28 или 32-х сборных.

Учитывая финансовый успех чемпионатов мира, которые ФИФА постоянно расширяет в плане количества участников, в УЕФА думали над этим вариантом, но отказались от него.

Евро-2028, как и Евро-2024, останется с 24-я командами в финальном турнире. В УЕФА посчитали, что расширение на 4 или 8 сборных снизит уровень турнира.

Отбор Евро-2024 стартует в марте. Сборная Украины сыграет в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.

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Источник AS
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Комментарии 6
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Алексей
Правильно сделали 
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+6
KvlaD
И правильно сделали. Нафига нужен чемпионат, в котором будет участвовать каждая 2-ая команда Европы? Должны играть лучшие, и вообще пусть вернут старый формат на 16 команд.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
ass36
Верните 16
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+4
Алексей
Правильно сделали 
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+4
donnerwetter
За!  Ведь Евро часто мощней по заключительным матчам, чем ЧМ.  Так зачем же изнурять заведомых лидеров проходными матчами с явными аутсайдерами. Пусть создадут Евро - аут для остальных.)
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0
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