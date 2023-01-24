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24 января 2023, 18:11 | Обновлено 24 января 2023, 18:16
809
0

Хотят Роналду и Месси. В Саудовской Аравии подтвердили невероятные планы

Роналду уже подписали, Месси — на очереди?

24 января 2023, 18:11 | Обновлено 24 января 2023, 18:16
809
0
Хотят Роналду и Месси. В Саудовской Аравии подтвердили невероятные планы
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Роналду

Ибрахим Алкассим, генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии, подтвердил, что страна хотела бы заполучить не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси.

Однако по поводу аргентинца никаких новостей пока нет.

«Мы не скрываем, что хотим видеть Месси в чемпионате Саудовской Аравии, но никакой информации на этот счет у нас нет. Хотя мы будем рады видеть у нас и Роналду, и Месси».

«Пока нам нечего сказать», — отметил Алкассим.

Роналду недавно дебютировал в составе «Аль-Насра». Ранее сообщалось, что отдельные клубы уже попросили правительство Саудовской Аравии выделить им деньги на зарплату Лионелю Месси.

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Источник Sky Sports
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