Хотят Роналду и Месси. В Саудовской Аравии подтвердили невероятные планы

Ибрахим Алкассим, генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии, подтвердил, что страна хотела бы заполучить не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси.

Однако по поводу аргентинца никаких новостей пока нет.

«Мы не скрываем, что хотим видеть Месси в чемпионате Саудовской Аравии, но никакой информации на этот счет у нас нет. Хотя мы будем рады видеть у нас и Роналду, и Месси».

«Пока нам нечего сказать», — отметил Алкассим.

Роналду недавно дебютировал в составе «Аль-Насра». Ранее сообщалось, что отдельные клубы уже попросили правительство Саудовской Аравии выделить им деньги на зарплату Лионелю Месси.