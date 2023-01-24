Хотят Роналду и Месси. В Саудовской Аравии подтвердили невероятные планы
Роналду уже подписали, Месси — на очереди?
Ибрахим Алкассим, генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии, подтвердил, что страна хотела бы заполучить не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси.
Однако по поводу аргентинца никаких новостей пока нет.
«Мы не скрываем, что хотим видеть Месси в чемпионате Саудовской Аравии, но никакой информации на этот счет у нас нет. Хотя мы будем рады видеть у нас и Роналду, и Месси».
«Пока нам нечего сказать», — отметил Алкассим.
Роналду недавно дебютировал в составе «Аль-Насра». Ранее сообщалось, что отдельные клубы уже попросили правительство Саудовской Аравии выделить им деньги на зарплату Лионелю Месси.
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