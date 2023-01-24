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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Протасов и Михайличенко – мотор нашей команды»
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 17:50 |
781
1

Андрей ПАВЕЛКО: «Протасов и Михайличенко – мотор нашей команды»

Президент УАФ – о своих вице-президентах

24 января 2023, 17:50 |
781
1
Андрей ПАВЕЛКО: «Протасов и Михайличенко – мотор нашей команды»
Instagram. Олег Протасов

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал деятельность вице-президентов УАФ, Олега Протасова и Алексея Михайличенко, которых обвиняют в том, что они выполняют роль «свадебных генералов»:

«Не согласен. Я скажу так: они – мотор всей нашей команды. Во-первых, они ездят по всей стране, участвуют в заседаниях во всех уголках. У них особые возможности выполнять свои функции в такой исторический период, когда в стране идет война.

Михайличенко много ездит по другим странам, поскольку у него очень хороший английский язык, как и у Протасова – греческий и английский. Демьяненко – авторитет среди ветеранов, он также проделывает огромную работу.

Протасов отвечает за профессиональный футбол, Михайличенко – за сборные. У каждого из них большая сфера ответственности, и они со своей работой справляются. Сейчас они в душе больше футболисты и тренеры, но я уверен, что они станут хорошими функционерами».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Олег Протасов Алексей Михайличенко
Источник YouTube
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Jaime_Lannister
На Михайличенка глянеш і зразу видно, що енерджайзер.
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