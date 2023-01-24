Андрей ПАВЕЛКО: «Протасов и Михайличенко – мотор нашей команды»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал деятельность вице-президентов УАФ, Олега Протасова и Алексея Михайличенко, которых обвиняют в том, что они выполняют роль «свадебных генералов»:

«Не согласен. Я скажу так: они – мотор всей нашей команды. Во-первых, они ездят по всей стране, участвуют в заседаниях во всех уголках. У них особые возможности выполнять свои функции в такой исторический период, когда в стране идет война.

Михайличенко много ездит по другим странам, поскольку у него очень хороший английский язык, как и у Протасова – греческий и английский. Демьяненко – авторитет среди ветеранов, он также проделывает огромную работу.

Протасов отвечает за профессиональный футбол, Михайличенко – за сборные. У каждого из них большая сфера ответственности, и они со своей работой справляются. Сейчас они в душе больше футболисты и тренеры, но я уверен, что они станут хорошими функционерами».