Не УПЛ. Форвард Динамо покинет Украину

По информации ТаТоТаке, форвард «Динамо» Владислав Кулач покинет команду, но не останется в УПЛ, несмотря на интерес ряда клубов.

Игрока были не против заполучить «Заря», «Ворскла» и «Александрия», но по разным причинам, в том числе финансовым, им не удастся оформить этот переход.

Сообщается, что Кулач окажется в одном из зарубежных чемпионатов, но детальной информации пока нет.

Владислав из-за травмы пропустил первую часть сезона.