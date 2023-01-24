Украина. Премьер лига24 января 2023, 17:29 |
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Не УПЛ. Форвард Динамо покинет Украину
Владислав Кулач ищет варианты в заграничном чемпионате
24 января 2023, 17:29 |
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По информации ТаТоТаке, форвард «Динамо» Владислав Кулач покинет команду, но не останется в УПЛ, несмотря на интерес ряда клубов.
Игрока были не против заполучить «Заря», «Ворскла» и «Александрия», но по разным причинам, в том числе финансовым, им не удастся оформить этот переход.
Сообщается, что Кулач окажется в одном из зарубежных чемпионатов, но детальной информации пока нет.
Владислав из-за травмы пропустил первую часть сезона.
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