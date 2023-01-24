Андрей ПАВЕЛКО: «Наш судейский комитет всегда был мафией в мафии»

Президент УАФ Андрей Павелко оценил работу главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:

«Я очень благодарен всем нашим иностранным специалистам, которые помогают привносить в наш футбол европейские стандарты. Мы прекрасно помним, что наш судейский комитет – это всегда была мафия в мафии.

Я очень долго видел, как все это поколение, которое взращивали с молоком матери, не хотело меняться. Были целые династии. Я считаю, что Лучи проводит очень хорошую работу.

Он – пример для наших молодых арбитров, которые в будущем возглавят комитет арбитров и воспитают новых звезд. Я уверен, что этот переход состоится. Мы благодарны Лучи, что он этот переход проводит».