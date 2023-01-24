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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Наш судейский комитет всегда был мафией в мафии»
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 17:32 | Обновлено 24 января 2023, 17:34
1133
5

Андрей ПАВЕЛКО: «Наш судейский комитет всегда был мафией в мафии»

Президент УАФ – о работе Лучано Лучи

24 января 2023, 17:32 | Обновлено 24 января 2023, 17:34
1133
5
Андрей ПАВЕЛКО: «Наш судейский комитет всегда был мафией в мафии»

Президент УАФ Андрей Павелко оценил работу главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:

«Я очень благодарен всем нашим иностранным специалистам, которые помогают привносить в наш футбол европейские стандарты. Мы прекрасно помним, что наш судейский комитет – это всегда была мафия в мафии.

Я очень долго видел, как все это поколение, которое взращивали с молоком матери, не хотело меняться. Были целые династии. Я считаю, что Лучи проводит очень хорошую работу.

Он – пример для наших молодых арбитров, которые в будущем возглавят комитет арбитров и воспитают новых звезд. Я уверен, что этот переход состоится. Мы благодарны Лучи, что он этот переход проводит».

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Андрей Павелко Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
Источник YouTube
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Комментарии 5
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SandroKing
Оно еще при должности? Там вроде борьбу с коррупцией обещали. Ты и твой Лучи и есть самая настоящая мафия.
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+2
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Alex906
Занёс Зелёным и свободен .Работает по принципу Порошенко .На украденное бабло закатывает пресс конференцию и нанимает журналистов и сам себе отвечает  на якобы сложные вопросы 
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-4
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