Андрей ПАВЕЛКО: «Наш судейский комитет всегда был мафией в мафии»
Президент УАФ – о работе Лучано Лучи
Президент УАФ Андрей Павелко оценил работу главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:
«Я очень благодарен всем нашим иностранным специалистам, которые помогают привносить в наш футбол европейские стандарты. Мы прекрасно помним, что наш судейский комитет – это всегда была мафия в мафии.
Я очень долго видел, как все это поколение, которое взращивали с молоком матери, не хотело меняться. Были целые династии. Я считаю, что Лучи проводит очень хорошую работу.
Он – пример для наших молодых арбитров, которые в будущем возглавят комитет арбитров и воспитают новых звезд. Я уверен, что этот переход состоится. Мы благодарны Лучи, что он этот переход проводит».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир пройдет с 11 по 29 января в Польше и Швеции
Наставник молодежной сборной Украины сможет совмещать работу в сборной и клубе