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  4. УЕФА собирается изменить правила ФФП из-за схем Челси
Англия
24 января 2023, 17:13 |
375
0

УЕФА собирается изменить правила ФФП из-за схем Челси

Лондонский клуб заключает с новичками очень долгосрочные контракты

24 января 2023, 17:13 |
375
0
УЕФА собирается изменить правила ФФП из-за схем Челси
УЕФА

Огромные траты «Челси» на трансферном рынке в последние два окна привлекли внимание со стороны УЕФА и заставило организацию задуматься над внесением изменений в регламент финансового фейр-плей (ФФП).

Дело в том, что со многими новичками «Челси» подписывает очень долгосрочные контракты. Например, Михаил Мудрик подписал соглашение на 7,5 лет.

Согласно правилу ФФП, сумма трансфера равномерно распределяется на всю продолжительность контракта. Это позволяет «Челси» снизить нагрузку на отчетность по ФФП сейчас, распределив ее на более длинный срок.

УЕФА планирует начиная с лета текущего года установить верхнюю планку в 5 лет, на которые может распределяться стоимость трансфера.

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УЕФА Челси финансовый фейр-плей
Источник BBC
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