УЕФА собирается изменить правила ФФП из-за схем Челси

Огромные траты «Челси» на трансферном рынке в последние два окна привлекли внимание со стороны УЕФА и заставило организацию задуматься над внесением изменений в регламент финансового фейр-плей (ФФП).

Дело в том, что со многими новичками «Челси» подписывает очень долгосрочные контракты. Например, Михаил Мудрик подписал соглашение на 7,5 лет.

Согласно правилу ФФП, сумма трансфера равномерно распределяется на всю продолжительность контракта. Это позволяет «Челси» снизить нагрузку на отчетность по ФФП сейчас, распределив ее на более длинный срок.

УЕФА планирует начиная с лета текущего года установить верхнюю планку в 5 лет, на которые может распределяться стоимость трансфера.