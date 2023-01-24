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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Все уголовные дела против УАФ – бесперспективные»
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 16:05 |
669
6

Андрей ПАВЕЛКО: «Все уголовные дела против УАФ – бесперспективные»

Президент УАФ – об уголовных делах против УАФ

24 января 2023, 16:05 |
669
6
Андрей ПАВЕЛКО: «Все уголовные дела против УАФ – бесперспективные»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал последние уголовные дела против него лично и самой Украинской ассоциации футбола:

«Все уголовные дела против УАФ – старые, бесперспективные и искусственные. Я уверен, что суд примет законные решения. Все нарушения, которые происходят сейчас, будут направляться в ЕСПЧ.

К сожалению, после двух Майданов я ожидал, что система правоохранительных органов времен Януковича исчезла. А она понемногу еще есть».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник YouTube
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ALKOSruLKA
проти УАФ - безперспекивні, а проти павелки - ні....
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alegofich
Справи не проти УАФ, а проти павелка
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Rolan Stkomarovskiy
Суркіс, Коломойський, Ярославський та Ахметов - це порядні та чесні люди, а от єдиний Павелко - поганий. 
 
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ZANREGENT1993
Ага,прямо ангел! Ворюга
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0
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