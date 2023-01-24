Андрей ПАВЕЛКО: «Все уголовные дела против УАФ – бесперспективные»
Президент УАФ – об уголовных делах против УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал последние уголовные дела против него лично и самой Украинской ассоциации футбола:
«Все уголовные дела против УАФ – старые, бесперспективные и искусственные. Я уверен, что суд примет законные решения. Все нарушения, которые происходят сейчас, будут направляться в ЕСПЧ.
К сожалению, после двух Майданов я ожидал, что система правоохранительных органов времен Януковича исчезла. А она понемногу еще есть».
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