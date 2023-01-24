Андрей ПАВЕЛКО: «Все уголовные дела против УАФ – бесперспективные»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал последние уголовные дела против него лично и самой Украинской ассоциации футбола:

«Все уголовные дела против УАФ – старые, бесперспективные и искусственные. Я уверен, что суд примет законные решения. Все нарушения, которые происходят сейчас, будут направляться в ЕСПЧ.

К сожалению, после двух Майданов я ожидал, что система правоохранительных органов времен Януковича исчезла. А она понемногу еще есть».