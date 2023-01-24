Павелко рассказал о договоренности с Русланом Ротанем

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о деталях контракта Руслана Ротаня.

«С Ротанем есть договоренность. Он вывел сборную на чемпионат Европы, но у него в контракте есть пункт: если по результату финальной стадии чемпионата континента наша команда попадет на Олимпийские игры, то Ротань будет готовить команду на Олимпиаду. Здесь мы не будем изобретать велосипед. Считаю, у нашей команды есть хорошие шансы попасть на Олимпиаду», – сказал Павелко.

Напомним, что Руслан Ротань стал главным тренером «Александрии». Чемпионат Европы-2023 среди молодежных команд состоится с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.