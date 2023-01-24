Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Павелко рассказал о договоренности с Русланом Ротанем
Сборная УКРАИНЫ
24 января 2023, 15:38 | Обновлено 24 января 2023, 15:41
467
0

Павелко рассказал о договоренности с Русланом Ротанем

Наставник молодежной сборной Украины сможет совмещать работу в сборной и клубе

24 января 2023, 15:38 | Обновлено 24 января 2023, 15:41
467
0
Павелко рассказал о договоренности с Русланом Ротанем
Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о деталях контракта Руслана Ротаня.

«С Ротанем есть договоренность. Он вывел сборную на чемпионат Европы, но у него в контракте есть пункт: если по результату финальной стадии чемпионата континента наша команда попадет на Олимпийские игры, то Ротань будет готовить команду на Олимпиаду. Здесь мы не будем изобретать велосипед. Считаю, у нашей команды есть хорошие шансы попасть на Олимпиаду», – сказал Павелко.

Напомним, что Руслан Ротань стал главным тренером «Александрии». Чемпионат Европы-2023 среди молодежных команд состоится с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

По теме:
Андрей ПАВЕЛКО: «Все уголовные дела против УАФ – бесперспективные»
Андрей ПАВЕЛКО: «УЕФА не вернет россию до завершения войны»
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
Андрей Павелко Руслан Ротань
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open
Теннис | 24 января 2023, 08:07 4
Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open
Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open

Себастьян Корда снялся в третьем сете поединка против Карена Хачанова

Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Футбол | 24 января 2023, 01:40 57
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн

Английский «Брайтон» тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби

Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Футбол | 24.01.2023, 06:17
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования
Футбол | 24.01.2023, 14:55
Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования
Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Футбол | 23.01.2023, 19:25
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
23.01.2023, 20:34 3
Бокс
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
22.01.2023, 21:07 8
Футбол
Без Гарсии и Бенчич. Известны все четвертьфиналистки Australian Open
Без Гарсии и Бенчич. Известны все четвертьфиналистки Australian Open
23.01.2023, 07:20 7
Теннис
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
23.01.2023, 12:45
Теннис
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
23.01.2023, 08:34 2
Футбол
Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед
Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед
22.01.2023, 20:25 26
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня интересует только бой столетия против Усика»
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня интересует только бой столетия против Усика»
23.01.2023, 13:29 6
Бокс
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
23.01.2023, 19:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности