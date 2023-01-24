Ингулец назвал соперников по сбору в Турции

С 25 января по 25 февраля «Ингулец» проведет сбор в Турции. Стали известны первые пять соперников команды Сергея Ковальца в Турции:

30 января – «Берое» (Болгария)

02 февраля – «Подбескидзе» (Польша)

06 февраля – «Македония Герче Петров» (Северная Македония)

09 февраля – «Петрокуб» (Молдова)

11 февраля – «Акса» (Казахстан)

Соперники «Ингульца» по второй половине сбора в Турции пока что не известны. В расписании спаррингов возможны изменения.