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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 15:24 |
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Ингулец назвал соперников по сбору в Турции

У клуба запланированы уже 5 спаррингов

24 января 2023, 15:24 |
110
0
Ингулец назвал соперников по сбору в Турции
ФК Ингулец

С 25 января по 25 февраля «Ингулец» проведет сбор в Турции. Стали известны первые пять соперников команды Сергея Ковальца в Турции:

30 января – «Берое» (Болгария)

02 февраля – «Подбескидзе» (Польша)

06 февраля – «Македония Герче Петров» (Северная Македония)

09 февраля – «Петрокуб» (Молдова)

11 февраля – «Акса» (Казахстан)

Соперники «Ингульца» по второй половине сбора в Турции пока что не известны. В расписании спаррингов возможны изменения.

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Источник ФК Ингулец
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