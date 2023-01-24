Украина. Премьер лига24 января 2023, 15:24 |
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Ингулец назвал соперников по сбору в Турции
У клуба запланированы уже 5 спаррингов
24 января 2023, 15:24 |
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С 25 января по 25 февраля «Ингулец» проведет сбор в Турции. Стали известны первые пять соперников команды Сергея Ковальца в Турции:
30 января – «Берое» (Болгария)
02 февраля – «Подбескидзе» (Польша)
06 февраля – «Македония Герче Петров» (Северная Македония)
09 февраля – «Петрокуб» (Молдова)
11 февраля – «Акса» (Казахстан)
Соперники «Ингульца» по второй половине сбора в Турции пока что не известны. В расписании спаррингов возможны изменения.
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